Il Derby di Milano tra Inter e Milan sarà anche l'occasione per osservare la sfida a distanza tra Yann Sommer e Mike Maignan, due portieri con il futuro milanese bilico. Anche se per questioni differenti: lo svizzero combatte contro l'età che avanza, il francese si avvicina alla scadenza e sogna la Premier League. Questo quanto sottolinea oggi il Corriere della Sera.
Il quotidiano generalista elenca una serie di profili comuni tra i due club nel caso in cui a fine stagione sia costretti a cercare un nuovo estremo difensore: il Corsera fa i nomi di Caprile del Cagliari, Suzuki del Parma, Atubolu del Friburgo, Meslier del Leeds (in scadenza e fuori rosa) ma anche del Dibu Martinez, che ha 33 anni e un contratto fino al 2029 con l’Aston Villa. Nelle ultime ore anche dall'Argentina (RILEGGI QUI) è stata rilanciata la notizia del forte interesse nerazzurro per il Dibu, accostato anche al Tottenham "al posto di Vicario, pallino del presidente Marotta", assicura il Corsera.
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 13:30 GdS - Palladino rilancia Lookman con l'Atalanta. Galatasaray, ma non solo: sul nigeriano anche il Besiktas
- 13:16 Shevchenko: "Derby non decisivo. L'Inter si è rafforzata e Chivu ha le idee giuste, sono i favoriti per lo scudetto"
- 13:02 L'Inter rende omaggio a Ornella Vanoni scomparsa ieri sera: "Ha raccontato Milano come pochi altri"
- 12:48 Corsera - Dopo Sommer, Caprile e non solo tra i nomi in lista. Il pallino di Marotta gioca in Premier
- 12:35 Allegri: "Inter favorita, ma ho fiducia nel mio Milan. Rabiot giocherà. Nel 2019 potevo diventare nerazzurro"
- 12:20 La Repubblica - 'Doppia Curva', vertice in Prefettura un anno dopo: al tavolo anche Marotta e Scaroni
- 12:05 TS - Master di Coverciano, nella tesi di Chivu i suoi principi di gioco: "Ho l'ambizione per superare ogni difficoltà"
- 11:50 Damiani racconta Ausilio: "Da Akinsanmiro a Radu, con lui tante operazioni. E su Agoumé gli ho sempre detto una cosa"
- 11:36 Fabregas: "L'Inter la più dominante in Serie A, ha tanta forza. Asllani è un grande giocatore". E sul ritorno di Diao...
- 11:24 TyC Sports - Dibu Martinez nel mirino dell'Inter per il post-Sommer. L'Aston Villa vorrebbe trattenerlo ma...
- 11:08 GdS - Derby trasmesso in oltre 200 Paesi e atteso un botteghino da record. Ma la Curva non fa eccezioni
- 10:54 GdS - Inter-Milan confronto tra dna: i veterani Dimarco-Gabbia, i debuttanti Esposito-Bartesaghi
- 10:40 Cosmi: "Chivu si è preso l'Inter in pochi mesi. È un tecnico equilibrato e un eccezionale comunicatore"
- 10:26 TS - Scatta il divieto: derby ancora orfano di coreografie nelle due curve. San Siro di colorerà solo in un punto
- 10:12 Giunti: "Derby per lo scudetto. Punto su Modric, Chivu chiunque scelga davanti non sbaglia"
- 09:58 TS - Inter-Milan, Bisseck in pole su Acerbi e Sucic più di Zielinski. Palacios torna a disposizione
- 09:44 GdS - A San Siro derby 'stellare' anche con il ristorante 'Da Vittorio': "Amico di Barella, Bastoni e Marotta ma..."
- 09:30 M. Paganin: "Akanji che colpo e su Chivu devo essere onesto. Al derby punto su Lautaro, occhio a Leao e Pulisic"
- 09:15 GdS - Vigilia del derby agli antipodi: Inter a casa, Milan in ritiro. Chivu allenta la pressione psicologica
- 09:00 CdS - Anche col Milan il grande dilemma di Chivu è il centrale di difesa: due le soluzioni principali
- 08:45 GdS - Derby da dieci: Lautaro vuole il decimo gol contro il Milan, 21esima presenza contro l'Inter per Leao
- 08:30 CdS - Il derby tra Viale della Liberazione e Via Aldo Rossi: Inter rosa più preziosa, Milan più costosa
- 08:15 GdS - Al derby è finalmente ThuLa. Thuram torna in campo dall'inizio e porta sicurezza anche a Lautaro
- 00:00 Riportare la chiesa al centro del villaggio
- 23:55 Diouf, soluzione a sorpresa? Dalla Saudi Pro League una mano per l'oggetto misterioso dell'Inter
- 23:47 Roma Primavera, Guidi aspetta la Juve: "Come l'Inter fa un calcio tecnico e ha giocatori di grande qualità"
- 23:32 Breda inquadra il derby di Milano: "Inter in crescita, ma deve dimostrare di saper gestire certe partite"
- 23:18 Il Ministro Tajani: "Stiamo faticando per organizzare Euro2032, la nostra impiantistica è obsoleta"
- 23:03 Luci, giochi, adrenalina e iniziative speciali per i tifosi: ecco lo spettacolo del derby firmato Betsson.Sport
- 22:49 La Lazio sfida il Lecce, Basic indica la via: "Vogliamo rialzarci dopo il ko con l'Inter"
- 22:35 Global Football Industry Awards, l'agenzia dell'anno è la Unique Sports di Hakan Calhanoglu
- 22:20 L'ammissione di Rocchi: "Sul VAR fatto qualche errore di troppo, l'ho detto anche ai ragazzi"
- 22:06 Qui Atlético Madrid - Alvarez e Gimenez disponibili col Getafe. Corsa contro il tempo per Oblak e Giuliano Simeone
- 21:51 Bordon: "Stupito da Chivu, ha intrapreso il ruolo di allenatore dell'Inter nel migliore dei modi"
- 21:37 Fallo killer su Hakimi, stangata UEFA contro Luis Diaz: tre turni di squalifica per il colombiano del Bayern Monaco
- 21:24 L'avvocato di De Laurentiis: "Napoli e Inter, vicende analoghe ma decisioni diverse. Il presidente è sereno"
- 21:10 Champions League, la UEFA paga ai club i bonus per i risultati: l'Inter con le sue quattro vittorie ha fatto jackpot
- 20:55 L'abuso del congiuntivo fa male: può generare 'mostri'!
- 20:40 Sky - Milan, Allegri prepara l'undici del derby: solo un dubbio di formazione. Davanti la coppia Pulisic-Leao
- 20:26 Quote marcatori, comanda la ThuLa. Occhio all'ennesimo gol dell'ex firmato Calhanoglu
- 20:13 San Siro verso l'inaugurazione di Milano-Cortina: iniziati al Parco dei Capitani i lavori per gli allestimenti
- 19:58 L'espansione USA continua, nuovi soci statunitensi per il Cagliari. Giulini: "Rafforzeranno i nostri piani futuri"
- 19:44 Ganz: "Lautaro e Leao fanno la differenza. Quando andai al Milan gli amici veri mi insultarono"
- 19:29 Bookies - Derby di Milano, parte favorita in quota l'Inter. Si prevedono pochi gol
- 19:15 Bergomi: "Derby, Chivu non cambierà atteggiamento. Acerbi o Bisseck? Chiunque sceglie, non sbaglia"
- 19:00 Rivivi la diretta! INTER-MILAN, -2! Il "PRIMO DERBY" di CHIVU, le ULTIME di FORMAZIONE e la GRANDE ATTESA
- 18:54 Calabria: "Il derby di Milano è il migliore di tutti. Dimarco avversario duro già nelle giovanili"
- 18:40 Caso Ultras, incontro per Marotta e Scaroni alla Prefettura di Milano: sottolineati i miglioramenti ma...
- 18:25 Romano: "Adeyemi può lasciare il Borussia Dortmund, Mendes al lavoro. C'è una preferenza. La verità sull'Inter..."
- 18:11 Pagliuca: "Mi sono ricreduto su Chivu, mi sta piacendo molto. Derby importante per entrambe"
- 17:56 UFFICIALE- Troppi infortuni, Vanheusden si ritira a 26 anni: "Decisione difficile, ma devo rispettare la mia salute"
- 17:42 Inter-Milan, domenica il 245esimo derby della storia. Vittorie e gol fatti: Milano è nerazzurra. I numeri
- 17:28 Borja Valero rassicura la Fiorentina e ricorda: "Vanoli ha grandissima personalità, ho lavorato con lui all'Inter"
- 17:13 Arsenal, scatta l'allarme Gabriel. Arteta: "Starà fuori per settimane". Poi fa il punto sugli altri infortunati
- 16:59 Settore giovanile, cinque squadre impegnate nel week-end: spicca Inter-Torino Primavera
- 16:44 Inter e CSI Milano unite per la 'Respect League', Zanetti: "Il campo da calcio è un luogo di inclusione e fratellanza"
- 16:30 Capello: "Pio Esposito giocatore dal grande futuro. Titolare nel derby? E' una bella gatta da pelare per Chivu"
- 16:15 Causio: "Italia, meglio di così non poteva andare. A partire dal gruppo dell'Inter..."
- 16:00 Bologna da scudetto? Italiano non si sbilancia: "La classifica è corta, in pochissimi punti ci sono molte squadre"
- 15:46 Collovati: "Chivu mi ha fatto ricredere: ecco cosa pensavo. Thuram? Rientro importantissimo perché..."
- 15:31 Facchetti: "Derby della seconda stella indimenticabile. Domenica partita unica, speriamo finisca come nel 1926"
- 15:17 Bologna, Dallinga: "Supercoppa, non ci poniamo limiti. Abbiamo dimostrato di poter battere l'Inter"
- 15:03 Rocchi motiva la scelta di Sozza per il derby di Milano: "Dà garanzie, è in crescita a livello internazionale"
- 14:49 A marzo la Finalissima tra Argentina e Spagna: conferme dalla Conmebol. E per la sede c'è uno stadio favorito
- 14:35 Mondiale U17, Favo prima della sfida con il Burkina Faso che vale la semifinale: "Fedeli alla nostra identità"
- 14:21 Inter-Barça, il retroscena di Lewandowski: tensione tra Christensen e Flick prima del pazzo pareggio di Acerbi
- 14:07 Prandelli: "Chivu non è bravo solo nella comunicazione. Ho sentito delle critiche, ma Marotta crede in lui"
- 13:52 Serena: "Questo derby pesa tanto dal punto di vista psicologico. Pio Esposito? Il futuro è suo, deve solo rimanere tranquillo"
- 13:38 Italia, playoff a marzo. Spalletti sicuro: "Sono convinto che andremo al Mondiale"
- 13:24 Sky - Inter, le ultime dalla Pinetina: tre indisponibili nel derby. Sucic e Carlos Augusto probabili titolari