Il Derby di Milano tra Inter e Milan sarà anche l'occasione per osservare la sfida a distanza tra Yann Sommer e Mike Maignan, due portieri con il futuro milanese bilico. Anche se per questioni differenti: lo svizzero combatte contro l'età che avanza, il francese si avvicina alla scadenza e sogna la Premier League. Questo quanto sottolinea oggi il Corriere della Sera.

Il quotidiano generalista elenca una serie di profili comuni tra i due club nel caso in cui a fine stagione sia costretti a cercare un nuovo estremo difensore: il Corsera fa i nomi di Caprile del Cagliari, Suzuki del Parma, Atubolu del Friburgo, Meslier del Leeds (in scadenza e fuori rosa) ma anche del Dibu Martinez, che ha 33 anni e un contratto fino al 2029 con l’Aston Villa. Nelle ultime ore anche dall'Argentina (RILEGGI QUI) è stata rilanciata la notizia del forte interesse nerazzurro per il Dibu, accostato anche al Tottenham "al posto di Vicario, pallino del presidente Marotta", assicura il Corsera.