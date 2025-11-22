Il derby non cambia le abitudini di nessuna delle due squadre fa sapere la Gazzetta dello Sport alla vigilia di Inter-Milan. "Alla prima stracittadina della sua carriera da allenatore, Cristian Chivu lascerà come in occasione di ogni match in programma a San Siro che i suoi uomini trascorrano la vigilia dormendo a casa: il ritrovo è fissato per domani mattina ad Appiano Gentile. Massimiliano Allegri, invece, resterà fedele al ritiro e trascorrerà la serata a Milanello con i suoi calciatori".

Due correnti di pensiero opposte con "il tecnico rumeno cerca di 'alleggerire' la testa dei suoi calciatori che sono stati impegnati fino a luglio nel Mondiale per club e che, rispetto ai cugini, hanno anche le gare in Champions League". L'esperienza da calciatore suggerisce all'ex terzino tra Ajax, Roma e Inter del triplete, oltre che della nazionale, di aver fiducia su "un gruppo di professionisti impeccabili e non ha avuto incertezze nel cambiare rotta rispetto all’era Inzaghi, quando il ritiro era un “must” prima di ogni sfida interna" e punta a togliere stanchezza psicologica diversamente da "Allegri, impegnato nella missione di riportare in alto il Milan". Partendo da un ottavo posto l'ex Juve "ha voluto controllare fin dall’inizio ogni minimo particolare. Compresa la vigilia delle partite".

"Lautaro e compagni si ritroveranno a colazione ad Appiano Gentile e poi alle 11 scenderanno in campo per la seduta di rifinitura. Quando alle 14 Chivu incontrerà i giornalisti per la classica conferenza stampa, il tecnico avrà già provato gli schemi (non aspettative però anticipazioni sulla formazione titolare) e saprà qual è lo stato di salute degli acciaccati. I rossoneri, invece, hanno fissato il ritrovo a Milanello alle 13,30, ovvero un’ora e mezzo prima dell’allenamento pomeridiano". Un sabato differente al quale fa da contraltare una domenica analoga: ad Appiano come a Milanello ci si ritroverà per la colazione tutti insieme e l’allenamento mattutino "per provare gli schemi e le marcature sulle palle inattive. Sarà quello il momento in cui i due allenatori fugheranno gli ultimi dubbi di formazione (sempre che ne abbiano davvero...)". Prima del 'lungo' viaggio che porterà al faccia a faccia che dirà chi avrà avuto ragione.