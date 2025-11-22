Cresce sempre di più l'attesa per il derby di Milano. Acerbi e Sucic, secondo quanto riportato da Sky Sport, sono in vantaggio rispettivamente su Bisseck e Zielinski per una maglia da titolare. 

Il sostituto di Dumfries sarà Carlos Augusto, in avanti si ricompone la ThuLa con Thuram al fianco di Lautaro Martinez. Titolarissimi Sommer, Akanji, Bastoni, Dimarco, Barella e Calhanoglu. 

Pochi dubbi per AllegriBartesaghi ha vinto il ballottaggio con Estupinan, Rabiot è recuperato e giocherà accanto a Fofana e Modric. In avanti assente Gimenez, la coppia d'attacco sarà composta da Leao e Pulisic

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri

Autore: Raffaele Caruso
