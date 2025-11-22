Karim Adeyemi continua a tenere banco in casa Borussia Dortmund. Non tanto per le voci di mercato emerse nelle ultime ore, quanto per la spiacevole vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto, col pagamento di una multa da 450mila euro per possesso illegale di armi. L'ex calciatore oggi opinionista di Sky Sports Deutschland Dietmar Hamann esprime un parere abbastanza netto sul Nazionale tedesco: "Ora ha 23 anni. Ovviamente, a un certo punto dovrà imparare ad assumersi le proprie responsabilità. Potrebbe diventare uno dei migliori giocatori tedeschi, ha un enorme potenziale. Ma perché ciò accada, a un certo punto dovrà imparare ad assumersi le proprie responsabilità e a crescere".

Dopo aver espresso il proprio rimorso, Adeyemi non ha ricevuto ulteriori sanzioni né dalla sua squadra né dalla Federcalcio tedesca: "È una questione tra lui e il Dortmund: vedranno loro come risolverla. Non vorrei esagerare, ma ovviamente quanto è successo è imperdonabile, o meglio, non va bene", ha concluso Hamann.