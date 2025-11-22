Pomeriggio di gol e spettacolo nei primi due anticipi di Serie A. Colpo esterno del Bologna: la squadra di Italiano sbaglia un rigore nel primo tempo con Orsolini, ma nella ripresa si scatena con la doppietta di Pobega e porta a casa un successo importantissimo a Udine, che proietta i felsinei provvisoriamente in cima alla classifica a 24 punti. Nel finale in gol anche Bernardeschi, per un tris roboante che consolida le certezze bolognesi.

Pari con sei reti a Cagliari, dove i sardi e il Genoa disputano una gara folle: Vitinha sigla il vantaggio, Borrelli pareggia, Ostigaard ed Esposito timbrano il 2-2 dopo 45 minuti. Nella ripresa ancora Borrelli per il sorpasso sardo, ma Martin pareggia definitivamente i conti.

Sezione: News / Data: Sab 22 novembre 2025 alle 17:02
Autore: Niccolò Anfosso
vedi letture
Print