L’Inter arriva meglio del Milan a questo derby? Fulvio Collovati, intervistato da Libero, offre una sua chiave di lettura della partita di domani sera: "Io vedo equilibrio totale. Quest’anno in campionato manca una squadra dominante. Sarà un derby molto tattico: entrambe le squadre attenderanno per ripartire sugli esterni. Al Milan manca un giocatore da 20 gol, mentre l’Inter ha Lautaro Martinez e Yoan Bonny che possono fare la differenza. La speranza di Massimiliano Allegri è che diventi una partita come contro la Roma: attesa e poi ripartenza".

Sarà una partita a scacchi?

"Il centrocampo sarà decisivo, non vedo l’ora di vedere sfide come Modric-Calhanoglu e Barella-Rabiot. L’Inter deve sfruttare la fascia sinistra, dove con Bartesaghi o Estupiñán il Diavolo è più debole. L’Inter ha Dimarco che può approfittarne, Leão è chiamato a dare una mano. E chi mi ha stupito?".

Prego?

"La scelta di proseguire il gioco di Inzaghi era quasi scontata, ma mi ha stupito per come ha gestito lo spogliatoio: non era facile dopo una stagione come la scorsa. Allegri, invece, è una garanzia".

Un pronostico per domani?

"Secondo me sarà un pari. Non intaccherebbe il morale delle squadre e renderebbe ancora più interessante il campionato, con Roma e Napoli in scia".