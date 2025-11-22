Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Abel Balbo, ricorda il suo passato da Udine e a Roma, passando per l'Inter e quel trasferimento mai andato a buon fine per via di una calligrafia dispettosa.

Doveva essere ceduto all’Inter. Ma a Milano ci fu un intoppo. Ricorda? 
"Eccome. Ernesto Pellegrini mi invita a cena a casa sua. Serata bellissima. Siamo d’accordo su tutto. Prima di andar via mi chiede di fargli un autografo per la moglie che li collezionava. Firmo, ma scrivo malissimo. Alla moglie quella firma non piace. Salta tutto per questo. E mi prende la Roma".

Sezione: News / Data: Sab 22 novembre 2025 alle 13:58
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
