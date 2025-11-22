Yann Sommer si è concesso ai microfoni di DAZN per presentare il derby di Milano in programma domani sera a San Siro. "Non abbiamo bisogno di motivazioni, il derby è speciale per tutti, per i tifosi e per tutte due le squadre. Siamo pronti per domani, contano i tre punti alla fine anche se è un derby. Siamo preparati per questa partita", le sue parole.

"Come difenderemo domani? Vediamo domani, non voglio parlare troppo della tattica (ride, ndr). Conosciamo la forza del Milan, proveremo a fare la nostra partita davanti ai nostri tifosi - ha aggiunto -. Siamo attenti, ci siamo preparati bene e lavoriamo su più opzionji. Guardiamo sempre come gioca l'avversario, ma l'Inter gioca in casa, proveremo a fare la nostra partita"

"Chiaro, non abbiamo fatto tanti punti con le squadre big del campionato, domani è un'altra partita e non mi piace paragonare le partite - ha poi aggiunto -. Noi sappiamo che se vogliamo essere al top dobbiamo vincere le partite contro le grandi squadre ed è il nostro obiettivo. Abbiamo imparato qualcosa dalle altre partite, proveremo a mettere sul campo domani questo"

"Maignan? Lui è un grande portiere, mi piace tanto anche come persona, ho avuto contatti con lui. E' sempre bello giocare contro portieri così, domani non è Sommer contro Maignan ma Inter contro Milan, lui è un grande portiere ma vogliamo fare una grande partita"