"Si deve affrontare la partita sempre al massimo" dice Cesc Fabregas in vista del match di lunedì che vedrà il suo Como sfidare il Torino di Kristjan Asllani, regista in prestito dall'Inter ai granata e omaggiato dal tecnico dei lariani in conferenza stampa: "Il Torino è una squadra che gioca con 5-3-2, con difensori esperti, Asllani ha fatto gol e viene dall'Inter, grande giocatore. Casadei lo conoscete, arriva dal Chelsea. Ché Adams è un giocatore internazionale, Ngonge giocatore differenziale con la sua squadra, ha vinto il campionato con il Napoli e mi piace molto. Squadra ben organizzata, Baroni è un grande mister. Anche l'ambiente, lo stadio e i tifosi, è forte. Dobbiamo andare là però con grandissimo piacere, anche se dopo la pausa nazionali dobbiamo affrontarla con grandissima attenzione".
Lo spagnolo fa poi il punto sul recupero dell'infortunato Assane Diao ("Proveremo a farlo tornare con l'Inter, ma è più probabile riaverlo con la Roma") e, quando chiamato a commentare i pochi gol che si vedono in Serie A, esalta il gioco della squadra di Cristian Chivu: "Vincere in Italia è molto molto difficile. Non lo dico io, lo dice tanta gente, allenatori con cui parlo e che giocano in Champions e mi chiedono cosa abbiamo fatto o che tipo di squadra sia. Segnare qui è molto difficile, per come si difende in Italia. Vincere è molto difficile, campionato molto complicato. E per fare gol, là davanti, servono idee molto chiare. Per me il Bologna è un modello molto chiaro di come giocare e attaccare in Italia. Non si può comparare il calcio di prima a quello di oggi. Inzaghi? Non difendeva molto, aspettava il suo momento, come mio figlio (ride, ndr). Adesso l'attaccante deve fare molto di più. Ora non vedo squadre tanto dominanti, eccetto l'Inter che domina di più in campionato. Si vede che loro hanno tanta forza, in tanti parametri e in tanti registri del campo. Noi stiamo lavorando per nuove soluzioni".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
