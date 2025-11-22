In vista dell'attesissimo derby di domani sera, Sport Mediaset raccoglie l'opinione dell'ex difensore rossonero Filippo Galli che si sbilancia sul mood della squadra di Massimiliano Allegri: "Arriva bene, con la consapevolezza di essere una squadra che quest'anno, al contrario dello scorso, può vincere con chiunque. La stagione passata, invece, si aveva la sensazione che si potesse perdere con tutti. Con l'Inter sarà molto difficile, è una squadra forte, quadrata. È vero che il Milan ha ritrovato la solidità difensiva, ma sarà comunque dura. Con i rientri di Tomori e Rabiot, però, i rossoneri potrebbero ritornare quella squadra che ha concesso poco da un punto di vista difensivo".

Nell'Inter dovrebbe riformarsi la coppia Thuram-Lautaro. Come si possono fermare?

Mi auguro che il Milan non arretri troppo. È vero che la forza dei rossoneri è stata il baricentro basso, però non vorrei che questo eccessivo abbassarsi faccia poi il gioco dell'Inter. Hanno giocatori di qualità, che sanno muoversi anche nel traffico. Bisognerà stare attenti ed essere capaci di ripartire nel caso in cui siano i nerazzurri a fare la partita. Il Milan non dovrà commettere l'errore di tenere il risultato e voler vincere il derby nei minuti finali.

Ci sono dei giocatori che ruberebbe all'Inter?

"No, in termini generali non ruberei mai nessuno ai nerazzurri. Farei un'eccezione per Darmian, visto che è cresciuto nel nostro settore giovanile (ride, ndr).