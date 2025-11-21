L'oggetto misterioso di questa prima parte di stagione in casa Inter è indubbiamente il centrocampista Andy Diouf: arrivato dal Lens con un blitz di poche ore, il giocatore classe 2003 in campo non si è praticamente mai visto, godendo solo di scampoli di match. E la sua situazione è complicata dal fatto che Diouf, prima di sbarcare a Milano, aveva già iniziato la stagione con la maglia dei Sang et Or, il che gli impedisce di giocare con una terza squadra. Ma secondo il sito Jeunes Footeux, una soluzione inaspettata potrebbe arrivare dalla Saudi Pro League.
Secondo le informazioni del sito transalpino, l'Al-Taawoun FC guidato da Angelo Fulgini, ex compagno di squadra di Diouf al Lens, starebbe valutando il nome di Diouf anche perché c'è la possibilità che Romain Faivre, ex Lione, venga tagliato. L'eventuale addio libererebbe lo slot in rosa proprio per Diouf. Il passaggio in Arabia Saudita, secondo il sito, sarebbe tollerato dalle normative, perché il regolamento FIFA prevede che un giocatore possa essere tesserato per un massimo di tre club in una singola stagione e un trasferimento fuori dall'Europa gli permetterebbe di giocare senza violare le regole.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
