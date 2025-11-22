Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa citando anche il suo percorso da allenatore e gli attaccanti che ha avuto nel corso della sua carriera: "Ho avuto Zapata e Milito, ma con l'Atalanta ho fatto 98 gol in campionato senza centravanti con Ilicic, Gomez e Pasalic. Bisogna vedere in campo le soluzioni, le capacità e la tecnica. Ci sono diversi momenti nella partita, ma è importante avere soluzioni diverse in attacco. Pisilli ha fatto un gol straordinario in Under 21, lì segna con continuità.

Sulla sosta per le nazionali, Gasperini ha detto: "Non risolviamo il problema delle partite e degli stop delle nazionali: è un problema FIFA, è un problema mondiale. Possiamo constatare che il numero di partite è salito in modo esponenziale per tutte le competizioni. Sono tutte importanti, sia quelle di club sia quelle delle nazionali. Questo ha creato un numero di gare altissimo, soprattutto per i giocatori convocati in nazionale, e probabilmente determina un maggior numero di infortuni".