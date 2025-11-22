"Il derby che ricordo con più affetto è quello dell’ottobre 2018. Gol di Icardi al 92’". Lo racconta Davide Oldani, noto chef stellato di fede nerazzurra raggiunto da La Repubblica di Milano a poche ore dal derby di domenica sera.

Il più doloroso?

"Il doppio pareggio del 2003, che ha mandato il Milan in finale di Champions. Altro ricordo amaro: Hateley che svetta su Collovati. È il primo derby di cui ho ricordi".

Uno chef è più allenatore o più capitano?

"Mi sento un Chivu che gioca. O un Lautaro che allena. Come Vialli al Chelsea, allenatore e giocatore".

Se l’Inter fosse un piatto?

"Panettone classico, a lievitazione lenta. Oppure il mio zafferano e riso, ingredienti che sono nel mio dna, come i colori nerazzurri".

Il suo giocatore preferito?

"Roberto Baggio, mio coetaneo. Fra gli attuali, Lautaro. Capitano vero, si intende con Chivu come si intendeva con Inzaghi".

Fra i suoi clienti ci sono giocatori?

"Barella è un vero gourmet. È bello parlare con lui di sapori".

Ha festeggiato di più la sua seconda stella Michelin o la seconda stella dell’Inter?

"La mia. Ma per il ventesimo scudetto nerazzurro ho fatto una torta per la squadra".