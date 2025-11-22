Sono iniziati con i primi interventi di demolizione della Curva Nord i lavori di realizzazione del nuovo stadio Arechi di Salerno, con il Governatore della Campania Vincenzo De Luca che conferma l'intenzione di candidare l'impianto per ospitare i prossimi Europei: "Siamo davanti a tutti: mentre gli altri vogliono presentare e progettano, a Salerno sono già cominciati i lavori. Lavori che sono frutto di un percorso di tre anni e mezzo: gli interventi si programmano e non possono essere inventati dal giorno alla notte. Noi non dormiamo. C'è differenza tra amministratori e commessi viaggiatori".