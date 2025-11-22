Si è scaldato il tam tam di mercato intorno a Giovane Santana, l'attaccante del Verona che ha positivamente impressionato tutti in questa prima parte di stagione, in particolare l'Inter che si è messa sulle sue tracce. L'allenatore gialloblu Paolo Zanetti, nel corso della conferenza stampa della vigilia della gara di campionato contro il Parma, ritiene che al momento il brasiliano non sia distratto dal chiacchiericcio intorno al suo nome e non sia questo il fattore di alcune recenti prestazioni in tono minore: "Non l'ho visto questo problema, io vedo che lui come gli altri può fare una prestazione un po' più sottotono rispetto ad altre partite, non lo collego a voci di mercato, sulle quali lui non ha colpe. Lui che colpa ne ha? Si limita ad allenarsi ed a farlo bene. Non ho visto assolutamente nessun cambiamento di atteggiamento, anzi penso che anche nella partita meno importante delle altre ha sempre dato tutto. Faccio per questo molta fatica a metterlo in discussione, oltre al fatto che lo ritengo un giocatore qualitativamente molto importante. Non ho dovuto gestire questo aspetto".

Zanetti poi aggiunge: "Lui sa benissimo che alla fine il risultato della squadra è quello che fa alzare il valore del giocatore singolo. Il vantaggio individuale passa sempre dal vantaggio della squadra. Noi dobbiamo salvare il Verona, questo conta".