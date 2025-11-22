Con la vittoria contro l'Udinese, il Bologna si è agganciato al treno di testa della classifica di Serie A raggiungendo momentaneamente Inter e Roma a quota 24. In conferenza stampa, Benjamin Dominguez, centrocampista argentino dei rossoblu, spiega il significato di questo traguardo: "Cosa vuol dire? Che siamo una squadra fortissima, vuol dire questo, siamo in una parte importantissima della classifica. Faccio i complimenti ai miei compagni, abbiamo fatto una grande gara, sono contento io come loro per la prestazione".