Il derby di domenica sera non può essere definito come un appuntamento chiave per la stagione di Inter e Milan. Questo, almeno, il pensiero dell'ex bomber rossonero Andriy Shevchenko, intervistato da La Repubblica: "Non penso. Non influirà sul destino del campionato, è presto per pensare che sia decisivo. Certo è sempre bello vincerlo", precisa l'ucraino.

Per chi ha un valore più alto?

"Tutte e due le squadre sono in un buon momento. Fare risultato però è più importante per il Milan, che è ancora un po' più fragile rispetto ai nerazzurri. Deve continuare a crescere, una sconfitta forse arresterebbe questo processo".

L'Inter a inizio stagione portava con sé delle incognite. Le ha superate?

"Sì, oggi è un'altra squadra. Quando si chiude un'annata si volta pagina, riparti daccapo. La rosa dei nerazzurri è rimasta praticamente intatta, anzi si sono pure rafforzati. E Chivu mi sembra un allenatore con una bella visione di calcio, ha idee giuste. Sono tra i favoriti per lo scudetto".