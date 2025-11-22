"Amore, fai presto, io non resisto Se tu non arrivi, non esisto". Così l'Inter rende omaggio a Ornella Vanoni, scomparsa all'età di 91 anni nella notte scorsa. "Ascoltare una canzone d'amore e pensare alla propria squadra, quante volte ci è capitato - si legge nel Tweet dei meneghini per ricordare la grande Vanoni che "ha raccontato Milano e le sue passioni come pochi altri" per restare fedeli alle parole dei nerazzurri che concludono il cordoglio con un grande abbraccio nerazzurro: "Tutto il Club e il mondo interista si stringono attorno ai suoi familiari".

Tutto il Club e il mondo interista si stringono… — Inter ⭐⭐ (@Inter) November 22, 2025