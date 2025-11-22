Il derby si avvicina e nella testa di Cristian Chivu esiste più di un ballottaggio. Gl ultimi dubbi verranno sciolti tra oggi e domani, ma secondo Tuttosport "al centro della difesa la velocità di Bisseck potrebbe avere la meglio sull’esperienza di Acerbi - visto anche quanto accaduto con Neres al Maradona -, mentre a centrocampo Sucic è favorito su Zielinski".

Sula corsia di destra il favorito a rimpiazzare Dumfries è invece Carlos Augusto. Da segnalare il rientro a disposizione di Palacios che, recuperato, si accomoderà in panchina.