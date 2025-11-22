Intervistato da RAI Sport per il programma 'Dribbling', l'ex stella della Roma Bruno Conti ha rivissuto molti aneddoti legati al suo passato da calciatore ma ha anche parlato del presente e del campionato attuale: "Per lo Scudetto è chiaro che Inter e Napoli hanno rose importanti ma non escudo possano esserci delle sorprese. Le due squadre che più mi divertono sono Como e Bologna".

Conti rivolge un pensiero anche a Daniele De Rossi, nuovo tecnico del Genoa: "A De Rossi voglio un gran bene, lo reputo un grande professionista. Gli auguro che con il Genoa possa al più presto uscire da una situazione delicata".