Bologna torna a sognare in grande dopo la vittoria di Udine, un 3-0 che permette alla squadra di Vincenzo Italiano di prendersi per qualche ora la vetta della classifica insieme a Inter e Roma. Il tecnico felsineo, però, non vuole però fare troppi voli pindarici: "Adesso non si possono fare calcoli e dire dove arriveremo, ci godiamo il momento, stiamo rispondendo presente e stiamo lavorando per prepararci in Europa League, mi auguro si riempi il Dall'Ara", le sue parole in conferenza stampa.

Una dedica per la vittoria e per il piazzamento va "alla società. Ho visto il presidente felice, e ai tifosi, oggi erano in circa 2000 a seguirci", aggiunge Italiano.