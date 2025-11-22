Dopo l'addio di Ivan Juric e l'arrivo di Raffaele Palladino, subentrato al croato, c'è grandissima curiosità per l'esordio del tecnico napoletano sulla panchina dell’Atalanta proprio contro il Napoli. Sarà interessante - si legge sulla Gazzetta dello Sport - vedere quali saranno le sue prime scelte e uno degli interrogativi che più si fa largo nella mente di tifosi della Dea e non è: il caso Lookman è rientrato del tutto?

Mercoledì scorso, mentre Palladino si presentava alla stampa alla New Balance Arena di Bergamo, "il nigeriano ha ripostato tutte le foto in maglia nerazzurra sul profilo Instagram. La scelta di toglierle era stato il primo grande strappo dell’ultima estate. Il primo passo verso una rottura che nella testa dell’ala lo avrebbe dovuto indirizzare all’Inter", ma così non è stato e ora nel presente di Ademola c’è solo l'Atalanta "e di tempo per aiutare la squadra a risalire in classifica ne manca sempre meno prima della partenza per la Coppa d’Africa". Una voglia di giocare che il nigeriano fa trasparire mettendosi subito a disposizione del nuovo mister con il quale proprio oggi inizierà un nuovo percorso, e chissà una nuova vita atalantina.

Per "eventuali sviluppi di mercato" se ne riparlerebbe semmai più avanti: il Galatasaray è ancora interessato a lui, ma "al momento non si registrano né trattative in corso né offerte (ufficiali o ufficiose) giunte a Bergamo da Istanbul. Attenzione però anche al Besiktas, forse meno robusto economicamente rispetto ai rivali e sicuramente senza la Champions visto che non partecipa alle coppe, ma altrettanto ambizioso".