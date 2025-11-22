A motivare ulteriormente un già scalpitante Lautaro Martinez in vista del derby di domani contro i cugini del Milan, "ci sarebbero pure i traguardi personali in continuo aggiornamento" come ricorda la Gazzetta dello Sport nell'uno contro uno preparato ad hoc contro il dirimpettaio rossonero Rafa Leao alla vigilia della stracittadina della Madonnina. "L'argentino vuole la stellina, il decimo centro personale nel derby". Nel caso in cui il Toro trovasse il gol "diventerebbe il settimo giocatore di sempre in doppia cifra nella classica, proprio nel giorno rotondo della partita numero 350 nell’Inter". Il dieci di Chivu è "medaglia di bronzo" nella classifica dei nerazzurri con più reti segnati al Diavolo dopo Meazza a quota 12 e Nyers a 11. Ed è il "miglior marcatore della sfida attualmente in attività, considerando entrambe le squadre" appunta il quotidiano milanese che ricorda i giorni del road to derby di Lautaro, straordinariamente rientrato velocemente dagli impegni con la Nazionale. Martinez si allena "ininterrottamente da martedì e lo dicono pure i livelli di forma riscontrati ad Appiano".

Se per Lautaro l'obiettivo è la doppia cifra, per Leao, nuovo centravanti rossonero, domani scenderà in campo per la ventunesima volta in carriera: "L'Inter è l’avversaria in assoluto più affrontata in carriera, seguita da Roma e Torino con cinque precedenti in meno. Rafa, rossonero dal 2019, è il milanista con maggior anzianità di servizio (Gabbia escluso, ndr). Nessuno ha dunque l’esperienza nel settore 'derby di Milano' di Leao" annota la Rosea, che ammonisce il portoghese ad "essere leader tecnico e morale della squadra". Il dieci rossonero non segna ai cugini dal derby del settembre 2023, quando marcò la stracittadina con "un gol malinconico nel 5-1 nerazzurro". Ben più "felici" i numeri della scorsa stagione: due assist tra Coppa Italia e Supercoppa italiana, "serviti per ottenere due successi e alzare un trofeo". Più felici e utili anche alla causa attuale: alla Thu-La "il Milan opporrà infatti la qualità dell’inedita Pu-Le, la coppia Pulisic-Leao, per la prima volta insieme dall’inizio in campionato".