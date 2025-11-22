Il campione del Mondo Emiliano Martinez titolarissimo con l'Argentina (non nell'ultima uscita) e con l'Aston Villa, club che lo acquistò dall'Arsena nel 2020, potrebbe pensare dopo tanti anni di lasciare i Villans. Il portiere campeon del mundo sembrava vicinissimo al Manchester United, trattativa poi finita in un nulla di fatto e il Dibu adesso sembra essere nei piani "di un altro colosso d'Europa" come lo definisce TyC Sports che dà la notizia rimbalzata in UK secondo la quale "questa volta il club interessato al Dibu è l'Inter di Milano, che cerca un futuro sostituto di Yann Sommer".



Secondo voci dall'Inghilterra e riprese nella patria di Lautaro, la dirigenza dei nerazzurri ha già messo la lente d'ingrandimento sul connazionale di capitan Lautaro. All'Aston Villa è titolare indiscusso ma sia il tecnico Emery che la dirigenza sono consapevoli che una proposta forte potrebbe aprire la porta a una trattativa.