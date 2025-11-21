Interpellato da TMW Radio, il tecnico Roberto Breda ha parlato del derby di Milano in programma domenica sera a San Siro: "Il campionato dà tanti spunti. L'Inter è in crescita, deve dimostrare di saper gestire certe partite. Il Milan invece può fare male. Sara un bel banco di prova. Il Milan ha le caratteristiche che hanno fatto male all'Inter. Però tante volte queste partite sono condizionate dalla sosta delle nazionali", ha concluso.