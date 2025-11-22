Dopo aver ricevuto il riconoscimento alla carriera nell'ambito del Premio Cronin in quel di Savona, l'economista Carlo Cottarelli ha parlato ai microfoni di Savonanews.com rievocando due suoi progetti, il piano di spending review e Interspac, l'iniziativa di azionariato popolare per l'Inter, e su eventuali applicazioni future: "Ho ancora qualche speranza per l'azionariato popolare dell’Inter; per la spending review non so se ho ancora qualche speranza”, il suo commento.