Il derby di domani sera tra Inter e Milan sarà ancora una volta orfano di coreografie. Il divieto è arrivato dalla questura e vale per entrambe entrambe le curve, sia quelle nerazzurra che quella rossonera "confermando una posizione rigidissima nei confronti del tifo organizzato milanese - sottolinea oggi Tuttosport tra le sue pagine -. Dunque San Siro si colorerà solo con la coreografia studiata dall’Inter (al 1° e 2° arancio) mentre nella Sud non potrà entrare lo striscione “Sodalizio Rossonero” su decisione della Procura".