A meno di 48 ore dal calcio d’inizio di Inter-Milan, il ballottaggio al centro della difesa è ancora aperto ed è il dubbio principale di formazione di Cristian Chivu. Il tecnico romeno, che oggi terrà la rifinitura prima della conferenza stampa continua a cercare la risposta "al grande dilemma" come lo definisce il Corriere dello Sport: "Acerbi, Bisseck, ma anche De Vrij, seppur più staccato al momento, si avvicendano nelle esercitazioni per convincere il tecnico nerazzurro ad affidargli le chiavi del reparto arretrato. Con Akanji e Bastoni praticamente certi di una maglia, rimane da definire chi guiderà il reparto".

Nella mente di Chivu c’è inevitabilmente anche quanto accaduto a Napoli poco meno di un mese fa. In quella circostanza, come domani al Meazza, l’Inter si ritrovò di fronte una squadra senza riferimenti offensivi che mise in grossa difficoltà la retroguardia nerazzurra. Per evitare che si ripeta quanto accaduto a Napoli, dove "l'Inter si ritrovò di fronte una squadra senza riferimenti offensivi che mise in grossa difficoltà la retroguardia" le possibili soluzioni sono: "Abbassare il blocco squadra, togliendo il più possibile al Milan la possibilità di attaccare la profondità con Pulisic e Leao, oppure dotare la retroguardia nerazzurra di maggiore dinamismo". La prima ipotesi porterebbe ad Acerbi. La seconda invece alla "grande chance per Bisseck. Per caratteristiche il tedesco permetterebbe di tenere la squadra più alta e di pressare in avanti, accettando di correre all’indietro per assorbire le ripartenze che in ogni modo i rossoneri proveranno a produrre. De Vrij potrebbe essere il compromesso tra le due filosofie, ma al momento rimane più ai margini nell’ottica dei prossimi novanta minuti".