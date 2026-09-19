MONZA-INTER 0-0

18' - Palla che resta lì dopo una deviazione sul calcio d'angolo battuto da Rocca. Vukaj si coordina al volo, fuori.

17' - Grande azione personale di Rocca, che rompe la pressione con l'accelerazione palla al piede. Una volta entrato in area il terzino nerazzurro prova il sinistro, Strajnar devia in corner.

14' - Buonaiuto calcia dal limite dopo un bel controllo orientato, palla deviata in corner.

7' - Buona manovra del Monza, che da destra a sinistra libera Attinasi per il tiro-cross. Bravo Galliera ad attaccare la palla, Peletti lo colpisce nel tentativo di aiutarlo. L'Inter libera, ma l'estremo difensore nerazzurro resta a terra.

6' - Angolo che libera La Torre al cross: palla toccata da Breda di testa, sul fondo.

5' - Buona pressione dell'Inter che porta al tiro da lontano di El Mahboubi. Palla respinta, primo corner della gara.

13.01 - Via alla sfida a Monzello! Primo pallone per i padroni di casa.

12.59 - Minuto di silenzio al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi.

12.57 - Squadre in campo, pochi minuti al via.

12.48 - Le squadre, terminato il riscaldamento, sono rientrate negli spogliatoi. Da segnalare che l'Inter giocherà con il lutto al braccio, in ricordo ovviamente di Sandro Mazzola, scomparso poche ore fa.

Ultimo impegno prima della maxisosta per l'Inter U20 di Emiliano Bigica, chiamata a confermare quanto di buono fatto vedere sin qui sul campo del Monza. Conquistando i tre punti oggi i nerazzurri sarebbero sicuri di trascorrere le tre settimane di pausa in vetta la classifica del Campionato Primavera-1. Ecco le scelte dei due allenatori per la partita che inizierà alle 13.

MONZA (3-5-2): Stranjar; Villa, Varesis, Badarau; Attinasi, Ballabio, Martone, Buonaiuto, Mariani; Zanni, Fardin.
A disposizione: Ballabio, Pirro, Scifo, Colonnese, Ganci, Fogliaro, Scaramelli, Perego, Abou, Rota, Carobbio.
Allenatore: Luciano Vulcano.

INTER (4-3-3): Galliera; Evangelista, Breda, Peletti, Rocca; D'Agostino, La Torre, Virtuani; El Mahboubi, Carrara, Vukaj.
A disposizione: Farronato; Lleshi, Sorino, Pavan, Grisoni Fasana, Maghlout, Kartelo, Moranduzzo, Franchi, Mackiewicz, Nese.
Allenatore: Emiliano Bigica.

Arbitro: Pizzi (sez di Bergamo)
Assistenti: Galasso-Lauro

Sezione: Copertina / Data: Sab 19 settembre 2026 alle 13:19
Alessandro Savoldi
vedi letture
Alessandro Savoldi
autore
Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.