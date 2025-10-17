Questa sera, allo 'Stadio Ernesto Breda' di Sesto San Giovanni, andrà in scena 'l'altro derby di Milano' che vedrà sfidarsi l'Alcione e l'Inter U23 per la decima giornata della Serie C. Una gara storica per gli Orange, come spiegato dal tecnico Giovanni Cusatis: "I ragazzi sono ovviamente molto contenti, è una bella sensazione per tutti noi. Se penso da dove siamo partiti, arrivare a poter giocare contro l’Inter, anche se Under 23 è un grande traguardo per tutto il movimento Alcione", le parole rilasciate ai canali ufficiali del club.

Parlando degli avversari, Cusatis ha aggiunto: "Hanno una rosa di grande valore perché, nonostante la giovane età molti ragazzi, hanno già avuto esperienze nel giro della prima squadra. Accanto a loro comunque ci sono giocatori che hanno fatto categorie superiori, giocando in B e A come La Gumina e Fiordilino. Hanno tanto coraggio e spensieratezza, e approcciano le partite con entusiasmo, questo sicuramente è un loro punto di forza, oltre all’essere allenati da un tecnico di assoluta esperienza e capacità come mister Vecchi. Dal canto nostro, siamo assolutamente consapevoli del loro valore e vogliamo dimostrare di essere all’altezza, per cui penso che assisteremo a una bella partita".