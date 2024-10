Dybala c'è, Dovbyk pure: Juric può sorridere. Come confermato dal Corriere dello Sport, entrambi gli attaccanti sono recuperati e saranno titolari domani sera contro l'Inter. In mezzo al campo, invece, Koné favorito su Pisilli per far coppia con Cristante nel consueto 3-4-2-1 del tecnico croato. Restano ai box solo El Shaarawy e il lungodegente Saelemaekers.

PROBABILE ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.