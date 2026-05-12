In attesa delle parole dei protagonisti alla vigilia dell'ultimo atto della Coppa Italia, che tra poco interverranno in conferenza stampa per presentare la sfida, Sky Sport dà un aggiornamento da Formello, dove la Lazio di Maurizio Sarri ha ritrovato, oltre a Zaccagni, anche Danilo Cataldi. Il centrocampista biancoceleste oggi si è allenato e molto probabilmente verrà convocato per la gara contro i nerazzurri.

Difficilissima la sua presenza nell'undici titolare di Sarri, ma le sensazioni sono positive e il classe '94 dovrebbe tornare a disposizione della squadra. Dopo l'allenamento di oggi è uno il grande dubbio del tecnico toscano, indeciso sull'interprete a cui affidare il ruolo di play: al momento Rovella e Patric restano in ballottaggio.