Oumar Solet ha dato la sua priorità all'Inter, uno dei tanti club che lo ha messo nel mirino in vista del prossimo mercato estivo. Il difensore classe 2000 dell'Udinese, molto corteggiato anche all'estero, non sta prendendo in considerazione altre opzioni, come quelle offerte dalla Premier League e dalla Ligue 1, perché ha messo in cima alle sue preferenze i nerazzurri. Che, da par loro, stanno seguendo il suo percorso in Italia dalla passata stagione e potrebbero concretizzare l'interesse di lunga data dopo che il giocatore avrà risolto le sue pendenze personali (la decisione sul procedimento penale che lo coinvolge è stata rinviata al 10 giugno). Lo riporta Gianluca Longari, giornalista di Sportitalia, sul suo profilo X. 

Sezione: Focus / Data: Mar 12 maggio 2026 alle 16:40
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.