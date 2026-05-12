Oumar Solet ha dato la sua priorità all'Inter, uno dei tanti club che lo ha messo nel mirino in vista del prossimo mercato estivo. Il difensore classe 2000 dell'Udinese, molto corteggiato anche all'estero, non sta prendendo in considerazione altre opzioni, come quelle offerte dalla Premier League e dalla Ligue 1, perché ha messo in cima alle sue preferenze i nerazzurri. Che, da par loro, stanno seguendo il suo percorso in Italia dalla passata stagione e potrebbero concretizzare l'interesse di lunga data dopo che il giocatore avrà risolto le sue pendenze personali (la decisione sul procedimento penale che lo coinvolge è stata rinviata al 10 giugno). Lo riporta Gianluca Longari, giornalista di Sportitalia, sul suo profilo X.

🚨 Oumar Solet concede priorità all’Inter. Il difensore centrale dell’Udinese, pur essendo corteggiato anche da altre società di Premier League e Ligue 1, non sta ascoltando le altre possibilità che il mercato è pronto ad offrire per dare priorità all’interesse nerazzurro.… https://t.co/NcMVbuPsSm — Gianluigi Longari (@Glongari) May 12, 2026