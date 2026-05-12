Una buona notizia di prima mattina è arrivata per i tifosi dell'Inter dal centro sportivo di Appiano Gentile, dove la squadra di Cristian Chivu sta svolgendo l'allenamento alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Lazio. In gruppo, infatti, si è visto a sorpresa Marcus Thuram, che ieri sembrava praticamente certo di dover forfait per l'atteso appuntamento dell'Olimpico di Roma di domani.
Allarme rientrato, insomma, come si può vedere anche dalle immagini pubblicate dal club sui propri canali social: l'attaccante francese sta lavorando con i compagni e, dunque, si candida fortemente per giocare da titolare in attacco al fianco di Lautaro Martinez.
Sezione: Focus / Data: Mar 12 maggio 2026 alle 11:45
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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