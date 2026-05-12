Motivi di ordine pubblico. Alla fine la Prefettura, quando la Lega Serie A ha lanciato carta, l'ha spuntata tirando forbice in questa ideale morra cinese per il posizionamento delle partite della 37esima giornata di Serie A, il prossimo weekend. Pertanto, il derby Roma-Lazio non si giocherà più alle 12.30 di domenica, assieme a gran parte delle altre partite in programma, bensì lunedì sera alle 20.45. Con buona pace del popolo cinese che avrebbe potuto guardarla a orari umani. E visto che i giallorossi sono impegnati nella lotta Champions e il regolamento impone la contemporaneità delle partite delle squadre che si contendono lo stesso traguardo, la decisione ha effetto anche su Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina Genoa-Milan e Como-Parma.

La decisione è stata presa dalla Prefettura di Roma. “Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d’Italia, in corso presso il Foro Italico, è stato disposto che l’incontro di calcio Roma – Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio 2026, con inizio alle ore 20.45”, recita la nota.

Una scelta che contraddice dopo appena un anno l’orientamento annunciato un anno fa. Quando, dopo gli scontri dell’aprile 2025, il Viminale impose lo stop definitivo ai derby di Roma in orario serale.