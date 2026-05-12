In questo momento Petar Sucic è favorito per giocare titolare la finale di Coppa Italia contro la Lazio, finale che lui ha enormemente contribuito a raggiungere grazie alla rete del 3-2 in semifinale contro il Como, culmine di una prestazione super dalla panchina. Il gol segnato tre giorni fa all'Olimpico contro la Lazio certifica solo quanto il croato sia ormai diventato un giocatore importante per l'Inter. "Non dirò che abbia superato le aspettative perché sapevo che poteva fare molto, ma, ovviamente, mi chiedevo quanto tempo gli ci sarebbe voluto", ha detto a Sportske Novosti Mate Brekalo, che lo ha allenato privatamente a Mostar per tre anni e mezzo per prepararlo al calcio di alto livello.

Alcuni sostengono che un determinato allenatore crei un giocatore, il che è spesso un'esagerazione perché ogni giocatore, prima di tutto, si crea da sé attraverso il lavoro e la dedizione al successo, sviluppando così il proprio talento. Tuttavia, Brekalo ha certamente contribuito in modo significativo al fatto che la Croazia abbia un giocatore di tale classe come Sucic. "Mi ha chiamato proprio ieri per invitarmi alla finale di Coppa, ma non posso, visto che ora lavoro di nuovo all'HKK Široki, ma la prossima stagione passerò sicuramente per 5-6 giorni per vedere come funziona l'Inter e come gli allenatori trattano i giocatori. Lo prendo in giro: 'Va tutto bene, ma quando giocherai i tuoi 90 minuti?'. Lui dice che l'anno prossimo giocherà sicuramente 90 minuti. Cristian Chivu ha giocatori più esperti di cui si fida e tutto procede secondo i piani. Petar sta crescendo alla grande, ed è molto importante che sia umile, consapevole che questa è la sua prima stagione a un livello così alto. Attualmente ho dei ragazzi di 16 anni molto talentuosi che giocano a Zrinjski, dico loro: 'Dovete essere migliori di Petar', e lui mi risponde: 'Mister, ma ho appena iniziato anch'io'. È concentrato e desideroso di avere successo, non era soddisfatto del contratto né delle dimensioni del club, penso che stia andando nella giusta direzione".

L'anno scorso avevamo parlato di un possibile ingaggio di Sucic in Serie A, quindi cosa dice dopo la prima stagione?

"Si è adattato benissimo. Si diceva sempre che fosse bravo nella corsa, che gli mancasse un po' di grinta nei contrasti, ma credo che abbia imparato anche quello. Ha la testa per fare grandi cose. È un giocatore che può raccogliere l'eredità di Luka Modrić . Non oso dirlo perché è un'affermazione troppo importante, ma Petar, soprattutto per il suo carattere, può guidare la nazionale croata a continuare sulla scia dei buoni risultati. Grazie alla sua intelligenza e alla sua etica del lavoro, ogni club lo vorrebbe. Sono contento che anche Martin Baturina abbia giocato bene la seconda parte della stagione. Con loro, la Croazia ha un buon futuro a centrocampo. Sono anche contento che Petar abbia aperto la strada ad altri giovani giocatori provenienti dalla Bosnia Erzegovina. Beh, la nazionale croata ora è più coinvolta, hanno tenuto un ritiro qui per la prima volta. So tutto perché lavoro con tre ragazzi di talento che fanno parte della nazionale croata. E lui ha aperto la strada, gliene do atto".

È al top dal punto di vista fisico o deve ancora migliorare in qualche aspetto?

"Penso che potrebbe aumentare di due o tre chili la massa muscolare, anche se dice di sentirsi bene così. Non gli creerebbe problemi di forza, senza perdere resistenza e velocità. Sai cosa mi ha sorpreso?".

Che cosa?

"Ho preso i dati della recente partita tra Croazia e Brasile a Orlando. Petar ha corso a 36,7 chilometri orari e ha fatto registrare lo sprint più veloce della partita. Affascinante. Onestamente, non me lo aspettavo da lui. Non sapevo che potesse correre così veloce. Vinícius Júnior ha corso a 36,2 nella stessa partita. Tutti possono vedere che è costantemente il migliore in termini di chilometri percorsi, non solo in partita ma anche in allenamento, ma con questo mi ha sorpreso. È un risultato eccezionale nello sprint. Con l'esperienza che acquisirà e la fiducia che ha, non potrà che migliorare ulteriormente. Si vede che sta giocando come previsto, che è anche migliorato dal punto di vista tattico... I media ora sono entusiasti di come ha agito da 'numero sei', ma si sa che può farlo, l'altra cosa è che è meglio utilizzarlo, almeno ora, come centrocampista box-to-box. So che potrebbe dare molto di più in futuro. Ha un ottimo passaggio e un tiro potente. Glielo dico, ma ovviamente gioca secondo le indicazioni dell'allenatore. Già nelle giovanili ha dimostrato lucidità, un talento che non si è ancora espresso a sufficienza. È meticoloso nell'esecuzione dei principi della professione, ma sta diventando gradualmente più concreto e propositivo, ha segnato qualche gol durante la partita, dimostra di avere le carte in regola. Anche questo aspetto arriverà. La mia impressione è che sia tatticamente maturo, svolge molto bene i compiti difensivi, ora deve solo osare un po' di più. Tuttavia, deve imporsi tra tutti questi bravi giocatori".

Analizzando i problemi del Real Madrid, emerge chiaramente che hanno bisogno proprio di un giocatore come Petar Sucic.

"All'inizio della sua carriera, gli dissi che avrebbe giocato per il Manchester United o per il Real Madrid. Personalmente, sono un tifoso dei Red Devils per via di Sir Alex Ferguson . Penso che un giorno giocherà per il Real. Sarebbe un rinforzo già oggi. Con la partenza di Luka Modric, manca un centrocampista che lavori per la squadra. L'Inter è un top club e sicuramente interesserà ad altri. Tra un anno, due, tre...".

È in ottima forma a fine stagione, questo significa che possiamo aspettarci prestazioni eccellenti ai Campionati del Mondo?

"Certo. Vedo che è totalmente motivato ad andare in America e a mettersi alla prova su quel palcoscenico. Sono convinto che sarà, non dico il suo torneo, ma sarà di grande aiuto per la Croazia. Ha già un ottimo rapporto con il CT Zlatko Dalić. Si è guadagnato il ruolo di giocatore di cui la Croazia non può più fare a meno. La sua più grande virtù è che non la userà mai in modo scorretto, ma darà sempre il massimo in campo. La Coppa del Mondo sarà un'ulteriore conferma del suo valore nel mondo del calcio.

Ultima riflessione: "La gente guarda Petar e dice che è questione di genetica. Credetemi, non è così. Certo, ha talento e predisposizione, ma se sapeste quanto si è allenato, quante volte si è alzato alle cinque del mattino, guardereste allo sviluppo di un giocatore in modo diverso. Io ho i miei test e i miei metodi. Uno dei ragazzi con cui lavoro ora corre persino più veloce di Sucic, ed è davvero un ottimo giocatore. Quando Petar è arrivato allo Zrinjski, era fragile e totalmente privo di interesse, ma ha lavorato sodo e guardate dov'è arrivato oggi".