"Siamo insieme a campioni che hanno fatto grande il calcio italiano, ci auguriamo di averne altri in futuro dello stesso livello. La finale di Coppa Italia è diventata un evento di grande valore che ci guardano con invidia anche dall'estero", ha detto Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, dopo aver accolto il Trofeo della Coppa Italia, arrivata da poco alla stazione Termini di Roma, accompagnata dagli ambassador della competizione Alessandro Del Piero, Christian Vieri, Leonardo Bonucci, Fabio Capello, Gianluca Zambrotta. La finale avrà luogo domani sera alle ore 21,00 all'Olimpico di Roma tra la Lazio di Maurizio Sarri e l'Inter di Cristian Chivu.