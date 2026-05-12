Finirà dopo appena una stagione l'avventura non proprio memorabile di Benjamin Pavard all'Olympique Marsiglia, club che aveva raggiunto nell'ultimo giorno di mercato a titolo temporaneo dall'Inter, che nel frattempo decise di sostituirlo con Manuel Akanji del Manchester City.

Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, il difensore francese ha deciso di separarsi dall'OM perché vuole tornare a vestire la maglia nerazzurra, con la quale vuole dimostrare il suo valore anche agli occhi di Cristian Chivu, che lo ha allenato solo per qualche mese prima di salutarlo il 1° settembre, qualche giorno dopo la titolarità all'esordio in campionato contro il Torino. Per la cronaca, Pavard è legato alla Beneamata fino al 2028.