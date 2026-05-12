Pochi giorni dopo l'esordio in Serie A di Mattia Mosconi, arrivano novità per quel che potrebbe essere il futuro del giocatore classe 2007, visto quest'anno nella formazione Primavera guidata da Benito Carbone. Il giovanisismo talento lombardo ha disputato uno scampolo di gara sabato all'Olimpico in Lazio-Inter e ha sfiorato la rete del possibile 4-0 pochi minuti dopo l'ingresso in campo.

Nicolò Schira, sui suoi canali social, sottolinea l'interesse mostrato dal Sassuolo per il giocatore, che potrebbe diventare una contropartita tecnica nella trattativa tra i neroverdi e l'Inter in cerca di un accordo per il trasferimento a Milano di Tarik Muharemovic. I nerazzurri stanno spingendo per arrivare al difensore centrale, con il quale entourage hanno già un accordo di massima in termini contrattuali. Nei giorni scorsi Carnevali ha smentito invece che ci siano già le basi di massima per il cartellino del bosniaco, che ha finora disputato un'ottima annata in Emilia.

Da ricordare che metà della cifra ricavata con l'eventuale rivendita dal Sassuolo andrà nelle tasche della Juventus secondo quanto stabilito in sede di cessione dai bianconeri agli emiliani.