Si accende il mercato attorno a Tarik Muharemović e Ismaël Koné, i due talenti del Sassuolo che hanno brillato maggiormente in questa stagione attirando l'interesse di diversi club, tra cui l'Inter, che vorrebbe assicurarsi soprattutto il centrale bosniaco. Stando a quanto riferisce Sky Sport, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club neroverde, sarebbe andato in missione oggi a Londra per raccogliere gli apprezzamenti della Premier League.

Nelle scorse settimane, Carnevali aveva parlato di possibili affari con società inglesi per Muharemovic: "La Juve ha mantenuto il 50% sulla rivendita di Muharemovic. Noi non gli abbiamo dato un valore, valuteremo da chi arriveranno le proposte. Se da una big italiana o da una squadra di Premier League, i valori cambiano. Vedremo anche se qualcuno inserirà qualche contropartita. Il nostro obiettivo è quello di dare la possibilità a questi ragazzi di arrivare in grandi club, ma saremmo felici anche di trattenerli", aveva detto alla Gazzetta dello Sport.

Parlando di Koné, invece, Carnevali aveva negato qualsiasi approccio dell'Inter: "Non ho parlato assolutamente né con il Milan e né con l'Inter di Koné. E' vero che abbiamo qualche richiesta da altri club, soprattutto all'estero. Koné è un giocatore internazionale, di grande valore, che sta dimostrando le sue capacità. Poi può anche starci che possa nascere un derby di mercato milanese, l'importante è pensare di trovare la soluzione migliore per lui e, allo stesso tempo, per noi".