Nel corso dell'ultima puntata di 'Open VAR', su DAZN, è stato analizzato anche l'episodio dell'espulsione di Alessio Romagnoli durante Lazio-Inter. "Questo è un intervento pericoloso perché mette a repentaglio l'incolumità fisica dell'avversario, di Bonny in questo caso - spiega Dino Tommasi, neo Responsabile della CAN al posto di Gianluca Rocchi -. Noi lavoriamo sulla tutela dell'incolumità dei giocatori, che sono i veri attori di questo spettacolo che è la serie A. L'intervento di Meraviglia e Massa è provvidenziale, lavorano molto bene. La proiezione della gamba è tesa, il tacchetto è esposto, c'è intensità. Manca solo la velocità, ma ci sono criteri di punibilità chiari: questo è un grave fallo di gioco evidente. C'è tutto per l'espulsione. Si poteva vedere anche dal campo, Abisso probabilmente non se l'aspetta, avrebbe dovuto cercare un'angolazione migliore per vederlo. Un errore anche del quarto ufficiale, Sacchi, che è lì vicino. Dovevamo vederla dal campo; non avendola colta, molto, molto buona la lavorazione della sala VAR".

DIALOGO ARBITRO-VAR:

Abisso: "Fallo, fallo, fallo, fallo. Io direi va bene così, eh. Ammonizione.

VAR: "Ha fatto giallo, poi c'è anche l'intensità (da valutare, ndr). Lui allarga la gamba in protezione del pallone, però il punto di impatto non è bello. Gliela facciamo vedere. Ti consiglio OFR per possibile grave fallo di gioco. Il punto di contatto è sul polpaccio, poi c'è anche la torsione brutta della caviglia eh".

Abisso: "Numero 13, giusto?. A seguito di revisione, il numero 13 della Lazio commette un grave fallo di gioco. Decisione finale: espulsione".

Abisso a Marusic: "Gli si piega (la gamba, ndr), capito?".