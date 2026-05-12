Niente finale di Coppa Italia per Danilo Cataldi che, come riportato da Il Messaggero, si è bloccato durante l'ultimo allenamento svolto a Formello a causa della solita fastidiosa pubalgia che non gli dà tregua. Un problema fisico che tendenzialmente lo esclude dalla possibilità di scendere in campo, anche a gara in corso, nell'ultimo atto della competizione domani sera all'Olimpico, alle 21. Assenza che imporrà a Maurizio Sarri di fare le dovute valutazioni per compensarla.

Chi dunque davanti alla difesa in cabina di regia al posto di Cataldi? La corsa per quel posto ad oggi è ridotta a due nomi: Nicolò Rovella, che però non è ancora al meglio della condizione dopo una stagione in cui gli infortuni lo hanno tormentato; Patric, le cui quotazioni sono in risalita perché sta bene fisicamente e ha dimostrato di potersela cavare anche in un ruolo non proprio suo. Ad oggi lo spagnolo è il favorito a giocare da vertice basso di centrocampo contro l'Inter.