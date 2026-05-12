Ieri sera, nel primo tempo di Napoli-Bologna, conclusa con la vittoria dei rossoblu per 3-2 grazie a un gol in acrobazia al 91' di Jonathan Rowe, nella Curva A è apparso uno striscione ironico e al contempo provocatorio, accompagnato da uno striscione che ne fungeva da didascalia: "Eravamo quattro amici al VAR". Nell'immagine, Beppe Marotta che come un burattinaio muove i fili di FIGC e AIA, con i loghi della Lega Serie A e DAZN in evidenza.

Ci sarebbe anche da riderci su non fosse un'iniziativa decisamente priva di logica. Logico ritenere Marotta un manager di grande livello per il calcio italiano e non solo. Ma sostenere che sia lui a gestire il nostro movimento, con specifico riferimento al VAR, certifica l'aassenza di realismo di chi ha partorito tale idea. Il riferimento è alla stagione in corso, che vede l'Inter in questo momento a +15 sulla seconda, il Napoli, con 31 gol segnati in più rispetto agli ormai ex Campioni d'Italia.

Ma, soprattutto, non c'è un singolo episodio da VAR che in questa stagione abbia favorito i nerazzurri, la cui unica macchia arbitrale è il cartellino rosso a Pierre Kalulu contro la Juventus, nell'episodio che ha messo alla berlina Alessandro Bastoni. E lì il VAR non poteva intervenire, da protocollo. Restando in tema, episodi che hanno sfavorito l'Inter la scorsa stagione ce ne sono stati eccome, e lì la responsabilità è dei varisti. Errori che hanno aiutato il Napoli a vincere lo Scudetto con un solo punto di vantaggio.

Rimane dunque una goliatrdata fuori luogo lo striscione esposto ieri al 20' di Napoli-Bologna, perché andando ad approfondire il 'burattinaio' Marotta alla fine della fiera avrebbe permesso ai partenopei di vincere lo Scudetto davanti alla sua squadra. Ma forse, di fronte alla percezione distorta della realtà, è meglio riderci su.