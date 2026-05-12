E alla fine arriva Tikus. Così, all'improvviso, come si era fermato ieri Marcus Thuram ha sorpreso anche stamattina, allenandosi in gruppo quando il buon senso invitava a considerarlo addirittura non convocabile per la finale di Coppa Italia domani sera contro la Lazio. La breve cronistoria di questo contropiede nerazzurro la racconta Matteo Barzaghi da Appiano Gentile, tra i testimoni oculari della partecipazione della punta alla seduta odierna.

Thuram è arrivato a bordo dell'auto guidata dal solito autista in mattinata e già si intravedeva fosse di buon umore, confermato quando ha fatto il suo ingresso in campo assieme ai compagni per l'allenamento di rifinitura. Il francese ha svolto riscaldamento e torello, poi ha partecipato anche alla preparazione della partita. Evidentemente questo significa che dopo un consulto con lo staff medico si è deciso che potesse allenarsi. Pertanto, esistono spiragli concreti che possa addirittura essere titolare contro la Lazio, anche se la logica lo vorrebbe iniziare dalla panchina per poi rendersi utile a gara in corso, lasciando il posto a uno tra Ange Bonny e Pio Esposito. Esposito che ha svolto un allenamento a parte precauzionale ma è completamente recuperato per domani.ù

L'allenamento intanto è terminato, nelle prossime ore la squadra e la dirigenza partiranno alla volta di Roma dove è in programma prima la visita al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale, quindi la conferenza stampa allo stadio Olimpico.