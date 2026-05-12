Intervistato sul treno che ha portato la Coppa Italia da Milano a Roma, Christian Vieri anticipa così la finale che domani metterà di fronte Inter e Lazio, sue ex squadre all'Olimpico di Roma: "Sono più interista, è normale - le parole di Bobo a Radio Tv Serie A -. Alla Lazio sono stato solo un anno, ho vinto il primo trofeo europeo del club, la Coppa delle Coppe; con l'Inter ho vinto la Coppa Italia. Domani sarà una partita spettacolare, in uno stadio tutto esaurito. Ora la finale di Coppa Italia è diventata un evento, prima non era così. Si percepisce la tensione per questo appuntamento. Per me sarà diversa rispetto alla sfida di campionato, la Lazio sarà agguerrita al 100%, darà tutto quello che hanno perché si gioca un trofeo dopo una stagione particolare. Sarà una partita tosta".