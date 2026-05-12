Poco prima delle 15.30, come da copione, le delegazioni di Inter e Lazio sono arrivate al Quirinale, dove è in programma l'incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla vigilia della finalissima di Coppa Italia che si disputerà domani sera all'Olimpico di Roma, alle ore 21. All'incontro parteciperà anche una delegazione della Lega Calcio Serie A.

Per i nerazzurri, come riferisce Sky Sport, sono presenti il presidente Beppe Marotta e i due rappresentanti di Oaktree, Katherine Ralph e Alejandro Cano. Nei minuti successivi, sono arrivati i pullman delle due squadre con i giocatori, i dirigenti, i tecnici e i rispettivi staff.