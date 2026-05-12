Claudio Ranieri apre le porte a un futuro in azzurro a una ventina di giorni dall'addio alla Roma, dove ha rivestito il ruolo di senior advisor del club dopo aver traghettato da allenatore la squadra nella passata stagione conclusa al quinto posto. "L'anno scorso dissi di no perché ero impegnato con la Roma e non potevo avere due lavori. Adesso sono libero, perché no? Mai dire mai. Più dirigente o allenatore? Ah, non lo so. Se uno viene chiamato, deve rispondere e basta", ha spiegato Ranieri, a Portofino per il 'Premio Di Marzio', parlando a Sky Sport. 

Sezione: News / Data: Mar 12 maggio 2026 alle 10:48
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.