Non sarà un'Inter con la pancia piena quella che domani scenderà in campo all'Olimpico di Roma per provare a centrare il doblete nazionale vincendo la Coppa Italia contro la Lazio dopo essersi laureata come campione d'Italia. A dirlo è Vincent Candela, intervistato da Sportmedaiaset: "Non penso sia appagata, conoscendo Chivu ha tanta fame di vittorie dopo un campionato meraviglioso - le parole dell'ex difensore francese -. L'Inter è la squadra più forte, lui l'ha gestita molto bene. La Lazio avrà voglia di vincere dopo una stagione così così, ma l'Inter parte favorita".

A proposito degli uomini decisivi, Candela sceglie un giocatore per parte: "Dico Thuram per l'Inter: poteva saltare la finale, sicuramente farà la differenza. Punto su di lui. Della Lazio indico Motta, avrà tante parate da fare".