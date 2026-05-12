"È ormai deciso che il derby di Roma si giocherà lunedì? Non credo proprio", ha detto Luigi De Siervo, all'indomani dell'annuncio del derby della Capitale alle 12.30, orario a quanto pare non definitivo per lo svolgimento della gara all'Olimpico tra le due squadre romane. Intercettato all'uscita della stazione Termini, l'amministratore delegato della Lega Serie A ha parlato ai colleghi di AGI commentando la decisione della Prefettura di far slittare a lunedì 18 Roma-Lazio. "Arriverà una nota formale ragionata, pesata misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità", ha aggiunto De Siervo.

Sezione: News / Data: Mar 12 maggio 2026 alle 15:42
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi