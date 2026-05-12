Gli ultimi dettagli sul percorso della parata scudetto dell'Inter verranno perfezionati domani mattina, nella riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si terrà in Prefettura. Il tragitto, secondo quanto rivelato da Il Giorno, non dovrebbe subire modifiche sostanziali rispetto a quello già stilato dopo la mediazione tra la società e le forze dell’ordine.

Da quel che filtra, a differenza di quanto successe due anni, dopo il tricolore della seconda stella, la partenza dell’autobus scoperto potrebbe essere posticipata tra le 18 e le 18.30, da viale Caprilli, in mezzo alla folla di tifosi in attesa in cima alla rampa del parcheggio di San Siro, stadio che alle 15 si vestirà a festa per la gara con il Verona dopo la quale ci sarà l'incoronazione di Lautaro Martinez e compagni come campioni d'Italia.

La tappa successiva è in piazzale Lotto, poi la svolta in via Monte Rosa per il rettilineo che attraversa piazza Amendola, lambisce lo skyline di CityLife e si conclude in piazza Buonarroti. Quindi il bus nerazzurro dovrebbe percorrere via Boccaccio, approdare in piazzale Cadorna e svoltare a destra in via Carducci. E ancora: largo d’Ancona, giro a sinistra in corso Magenta fino a via Meravigli. L’ultimo tratto prevede piazza Cordusio, via Orefici e l’arrivo in Piazza del Duomo.